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        Konyaspor, Ahmet Daş'ı transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Ahmet Daş'ı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 18:43 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:47
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        Konyaspor, Ahmet Daş'ı transfer etti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Ahmet Daş’ı renklerine bağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Karacabey Belediyespor forması giyen kaleci Ahmet Daş ile 3,5 yıllık anlaşma sağladığı bildirildi.

        Açıklamada, “ Stadyumumuzda yer alan Konyaspor Müzesi’nde yapılan imza töreninde yönetim kurulu üyemiz Mustafa Damkacı hazır bulundu. Kariyerinde Afyonspor, Sultanbeyli Belediyespor takımlarında da oynayan Ahmet Daş, takımımızda 43 numaralı formayı terletecek” ifadelerine yer verildi.

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