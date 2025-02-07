Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Konya'nın bazı ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, Selçuklu ilçesinde Tepekent ve Başarakavak mahallelerinde, Seydişehir ilçesinde Mesudiye, Yaylacık, Ketenli, Dikilitaş, Çatmakaya, Susuz ve Gölyüzü mahallelerinde, Ereğli ve Emirgazi ilçelerinde taşımalı eğitime 7 Şubat 2025 Cuma günü ara verildiği belirtildi.

Halkapınar, Hadim, Taşkent, Güneysınır, Derebucak ve Doğanhisar ilçelerinde de tüm okullarda, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bugün eğitim, öğretim yapılmayacağı ifade edildi.