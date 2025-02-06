Konya'nın Akşehir ilçesinde Yaren Arama Kurtarma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği açıldı.

İstasyon Mahallesi'ndeki derneğin açılışına Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Nuri Bozoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, kamu kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaren Arama Kurtarma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Yağcı, Türkiye'nin doğal afetlere karşı duyarlı bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, "Yaren Arama Kurtarma Derneği, Akşehir'in kültürel mirasından ve Sıra Yarenleri'nin dayanışma kültüründen ilham alarak kuruldu. Bu dernek, iş birliği, paylaşma ve güç birliği değerlerini, afetlere müdahale ve toplum güvenliği için kullanmayı amaçlıyor." dedi.

Yağcı, Konya AFAD İl Müdürlüğü'ne rehberlik ve iş birliği için teşekkür ederek, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile Yaren Arama Kurtarma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin hizmet binasının açılışı yapıldı.