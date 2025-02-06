Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da firari hükümlü yakalandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde firari bir hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 20:37 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL

        Konya’nın Seydişehir ilçesinde firari bir hükümlü yakalandı.

        Edinilen bilgiye göre, Antalya-Konya karayolu Seydişehir girişinde uygulama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir aracı durdurdu. Yapılan kontrolde, araçta hakkında kesinleşmiş yaklaşık 4 yıl hapis cezası bulunan Güniz A. (46) gözaltına alındı.

        Güniz A, sevk edildiği Seydişehir Adliyesindeki işlemlerinin ardından Niğde Cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Okullara kar tatili
        Okullara kar tatili
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        Şartlı tahliye
        Şartlı tahliye
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"

        Benzer Haberler

        Konyaspor, Ahmet Daş'ı transfer etti
        Konyaspor, Ahmet Daş'ı transfer etti
        Konya'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde etkinlik düzenlendi
        Konya'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde etkinlik düzenlendi
        Yaren Arama Kurtarma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Açıldı
        Yaren Arama Kurtarma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Açıldı
        Konya'da Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme...
        Konya'da Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme...
        Konya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Kart desteğini yüzde 50 oranında arttı
        Konya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Kart desteğini yüzde 50 oranında arttı
        Seydişehir'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Seydişehir'de karla mücadele çalışmaları sürüyor