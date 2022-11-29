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KONYA (AA) - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Işık'ın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesi'ne getirildi.

Cenaze töreninde şehidin babası Abdullah, annesi Meryem ve eşi Derya Işık, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bu sırada babasının tabutunun yanına getirilen şehidin 4 aylık kızı Efnan'ın bakışları, alandakileri duygulandırdı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, şehidin ailesini teselli edip, başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Ali Öge'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Işık'ın naaşı, mahalle mezarlığına götürülerek dualar eşliğinde defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Karaaslan, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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