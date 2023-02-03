Beyşehir'de doğa yürüyüşü ve kuş gözlem etkinliği yapıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğa yürüyüşü ve kuş gözlem etkinliği düzenlendi.

Programda, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Tugay, Türkiye'nin biyoçeşitliliğiyle ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Beyşehir Gölü kıyısındaki Yeşildağ İskele mevkisi yürüyüş parkurunda doğa yürüyüşü ve kuş gözlem etkinlikleri gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Adil Bayındır ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürü Gültekin Aksan, akademisyenler, kurum personelleri ve öğrenciler katıldı.

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