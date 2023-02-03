Karapınar'da Murat Kurum Fen Lisesi açılacak

Eşinden boşandı! Aynı evde yaşadı! Bile bile ölüm!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Karapınar'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un isminin verildiği Fen Lisesi'nin açılacağı bildirildi.

Kültür Merkezi'nde Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat ile Belediye Başkanı Mehmet Yaka, basın toplantısı düzenlendi.

Murat, toplantıda, "Karapınar'a eğitim noktasında yapılan yatırımlar, çok güzel ." dedi.



Yaka da Karapınar Murat Kurum Fen Lisesi'nin açılmasıyla eğitim öğretim kalitesinin yükseleceğini ifade etti.

​​​​​​​İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal ise açılacak lise hakkında bilgi verdi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.