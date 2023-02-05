Yazar Yusuf Kaplan, Meram'a konuk oldu

KONYA (AA) - Meram Belediyesince düzenlenen "Tantavi’de Kış Akşamları" programının bu haftaki konuğu yazar Yusuf Kaplan oldu.
Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte gençlerle bir araya gelen Kaplan, ideal gençlik, gelecek ve medeniyet tasavvurundan bahsetti.
İdeal gençlik ve gelecek için bütün Müslümanların altında toplanabileceği bir gök kubbenin inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Kaplan, Müslümanların bunu daha önce Buhara'da, Nişabur'da, Semerkand'ta ve Bağdat'ta başardığını belirtti.
Programın sonunda Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yazar Kaplan’a Meram tarihine dair yayınları hediye etti.