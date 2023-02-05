Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Bozkır'a ziyaret

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bozkır ilçesinde mahalle ziyaretlerinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Arslantaş, Üçpınar, Söğüt, Dereiçi, Hisarlık ve Hamzalar mahallelerini ziyaretinde muhtarlar ve vatandaşlarla istişarelerde bulunan Başkan Altay, ilçelerin Konya merkez standartlarında olması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Vatandaşlarla birebir görüşerek ihtiyaçları yerinde tespit ettiklerini dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"Hem Bozkır merkeze hem Bozkır'ımızın mahallelerine hizmet etmekten ayrıca mutluluk duyuyorum. Tabii ne kadar hizmet etsek sizlerin vermiş olduğu desteğin karşılığı olmaz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem bizlere çok yüksek oranda destek veriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Biz, sizler görev verdiğiniz sürece şehrimiz için, Bozkır'ımız için, mahallelerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Nüfusun yoğunluğuna göre, ilçelerin durumuna göre Konya genelinde her yerde bir kalkınma hamlesi, her yerde bir eksiği tamamlama gayreti içerisindeyiz. Bunu da keyifle yapıyoruz. Çünkü her gittiğimiz yerde sevgiyle, muhabbetle karşılanıyoruz."

Başkan Altay'a Bozkır ziyaretinde, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fidan, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı ve AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven eşlik etti.





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