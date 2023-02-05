İHH Beyşehir'de 400 yetime destek sağlıyor

KONYA (AA) - İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) Beyşehir'de 400 yetime destek sağladığı bildirildi.



İHH Beyşehir Temsilcisi Lokman Öksüz, yaptığı açıklamada, 2,5 yıl önce göreve başladığını hatırlattı.



İHH'nin faaliyetlerinden birinin yetim çocuklara sahip çıkmak olduğunu aktaran Öksüz, "Topluma bugün yön veren en güzel yatırım, insana yatırımdır. Bu anlamda yetim projelerini de çok önemsiyoruz. Halkımızın bizlere güveni, verdiği destek neticesinde şu anda ilçemizde 400 yetime destek sağlıyoruz. Bir yetim sponsorluk bedeli 250 lira ama şubat sonu, mart başı yetim sponsorluk bedelimiz 400 lira olacaktır. İHH'nin değişik şekillerdeki yardım faaliyetleriyle de biz bu yetim ailelerine destek vererek, onların çocuklarının okumalarını sağlamak, ihtiyaçlarını gidermeleri için de yardımlarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

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