Güneysınır'da 14 Mart Tıp Bayramı

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KONYA (AA) - Konya'nın Güneysınır ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarına gül hediye edildi.

Güneysınır Vali İhsan Dede İlçe Devlet Hastanesini ziyaret eden Kaymakam Osman Sarı ve Belediye Başkanı Ahmet Demir, sağlık çalışanlarıyla sohbet edip, günlerini kutladı.



Ziyaretlerde çalışanlara gül ve tatlı ikram edildi.

Hastane Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Karabulut, ziyaretlerinden ve hediyelerinden dolayı Sarı ve Demir'e teşekkür etti.

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