Konya Adliyesinde şehit yakını ve gazi personelin katılımıyla anma programı yapıldı

KONYA (AA) - Konya Adliyesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü dolaysıyla anma programı düzenlendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, programın Cumhuriyet Başsavcılığı toplantı salonunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Programa, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay, adliyede görevli şehit yakını ve gazi personel katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhuriyet Başsavcısı İnal, Konya Adliyesi'nde görev yapan şehit yakını ve gazi personelle bir arada bulunmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Başsavcısı İnal, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin tarih boyunca kazandığı en büyük kahramanlıklardan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan güzel yurdumuzu ve cumhuriyetimizi aynı şuurla sahip çıkarak korumak, kahraman ecdadımızın bizlere emanet ettikleri bu toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhafaza etmek en öncelikli sorumluluğumuzdur. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz bizlerin en önemli emanetidir. Bir sorununuz veya ihtiyacınız olduğunda bana ve Komisyon başkanımıza her zaman gelebilirsiniz. Sizlerle ilgilenmekten büyük memnuniyet duyarız."



Program, şehit yakını ve gazi personele karanfil ve hediye takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdiği bildirildi.

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