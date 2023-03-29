Yunak'ta depremzede çocuğa doğum günü sürprizi

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KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesiyle Konya'nın Yunak ilçesinde misafir edilen depremzede çocuk için doğum günü kutlaması düzenlendi.

9 yaşındaki Ecrin Fatma Alıcı'nın doğum günü olduğunu öğrenen Konya Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksek Okulu ile Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Akademik ve İdari Personeli aileye ulaştı.

Ecrin Fatma ve diğer çocuklar için hazırlanan yaş pasta, konukevi yemekhanesine getirilerek, doğum günü kutlandı.

Çocuklarla pastayı kesen gönüllüler, çocuklara Nasreddin Hoca temalı oyuncak hediyeler verip, oyunlar oynadı.

Yunak Meslek Yüksek Okul Müdürü Kadir Öztaş, "Çocukların gözlerindeki ve yüzlerindeki güzel tebessümü yeniden görebilmek bizim için en büyük mutluluktur. Ülkemizdeki herkes benzer düşüncelerle yaraları sarmak için mücadele veriyor. Dünya tatlısı çocuklar, inşallah yaşadığı kötü günleri unutacak. Unutturmak için de mücadele edeceğiz. Bu sıkıntılı dönemi birlik ve beraberlik içinde atlatacağız." diye konuştu.

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