Konya Cumhuriyet Başsavcısı İnal, Avukatlar Günü dolayısıyla Baro Başkanlığını ziyaret etti

KONYA (AA) - Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Konya Barosu Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Cumhuriyet Başsavcısı İnal, avukatların yargı sisteminin ayrılmaz bir parçası ve savunma makamının temsilcisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Avukatlar, bireylerin hak ve özgürlüklerinin teminat altına alınmasında, hukukun üstünlüğünün sağlanmasında ve adaletin tecellisinde önemli bir görevi ifa etmektedirler. Birey ve toplumları hakları konusunda bilgilendiren, yönlendiren, hakların korunmasında ve kullanılmasında onlara yardımcı olan avukatlar, toplumda barış ve huzurun korunması ve toplumsal ilişkilerin güvenli bir şekilde yürütülmesi açısından da önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Konya Barosu avukatlarımız olmak üzere, tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü’nü kutluyorum. Kendilerine ve ailelerine başarı, sağlık ve mutluluk diliyorum."

Konya Barosu Başkan Yardımcısı Kutalmış Ceylan ile yönetim kurulu üyeleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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