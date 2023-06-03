Konya'da motosiklet hırsızlığına karışan zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde motosiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte motosiklet hırsızlığı olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, A.Ç'yi Köprübaşı Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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