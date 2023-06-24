Yunak'ta kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

Veysel Çalınaltı idaresindeki 42 Y 5343 plakalı kamyonet, Yunak Akşehir Caddesi otogar mevkisinde Afgan Uyruklu Sayed Ziyaulhaq Farouqi (26) kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, Sayed Ziyaulhaq Farouqi yaralandı.

Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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