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        Konyaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 21:35
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        Konyaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor
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        KONYA (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 12 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Aleksandar Stanojevic, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lige iyi bir enerjiyle başlamanın önemini vurguladı.

        Memnun olduğu bir hazırlık süreci geçirdiklerini anlatan Stanojevic, sezona başlamak için heyecanlı olduklarını ifade etti.

        Stanojevic, bir gazetecinin transferlere ilişkin sorusu üzerine, takımın 6 numara ve kanat oyuncusuna ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

        Gerçekleşmeyen transferlerden söz etmenin doğru olmayacağına dikkati çeken Stanojevic, "Geçen sezona göre şu anda 7 ciddi oyuncumuz eksik. Fakat isimlerle ilgili konuşmam burada profesyonel olmaz. Şu anda Morgun ile ilgili bütün konuyu kapattığımızı söyleyebilirim. Fakat acil olarak burada bir 6 numaraya ihtiyacımız var. Bir forvet ve bir de kanat oyuncusuna ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Kulübümüz çok ciddi bir çalışma süreci içinde. Umuyoruz ki önümüzdeki birkaç gün içinde iyi haberler gelecektir." diye konuştu.

        Yeşil-beyazlılar da 10 numaralı formayı giyecek olan Yunus Mallı da iyi ve yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurguladı.

        Son iki hazırlık maçında iyi oyun ve sonuç ortaya koyduklarını belirten Yunus, "Bu öz güvenle cumartesi inşallah sezona da iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Böylelikle yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

        Öte yandan yeşil-beyazlı futbolcular antrenmanda, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

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