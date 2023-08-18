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        Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 21:36
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        Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı
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        KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde iki grup çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kazanhüyüğü Mahallesi'nde arazi sulaması anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.

        Kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda H.T, D.T, S.T. ve M.Ö. yaralandı.

        Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, kendi imkanlarıyla gittikleri Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

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