Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal oğlunun nikahını kıydı

Millet Bahçesi Düğün Salonun'da Mehmet Tutal'ın kendisinin kıydığı nikah törenine, genç çiftin nikah şahitliklerini AK Parti Konya milletvekilleri Latif Selvi, Tahir Akyürek, Ziya Altunyaldız, Eski Orman Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten yaptı.

Çiftelere evlilik cüzdanlarını veren Milletvekili Tahir Akyürek, evliliğin ve aile kavramının toplum içinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Oğlunun nikahını kıyarken oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Başkan Tutal'da, "Bu akşam burada iki gencin nikahını kıyacağız, ama iki gençten birisi insanın oğlu olursa bu duygu bambaşka bir duygu oluyor. Şükürler olsun ki Cenap-ı Allah bu güzelliği bana da nasip etti. Onur verici bir olay. Gelinim ve oğluma bir ömür boyu mutluluk diliyorum." dedi.

Düğün törenine AK Parti Konya milletvekilleri Latif Selvi, Tahir Akyürek, Ziya Altunyaldız, Eski Orman Bakanı Yardımcısı Harun Tüfekçi, Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muhammed Yaşar Hançer, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, kamu kurumlarının amirleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda davetli katıldı.