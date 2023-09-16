Beyşehir Gölü etrafında bisiklet turu yapılıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde "11. Beyşehir Gölü Etrafı Kamplı Bisiklet Turu" başladı.

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Bisiklet Topluluğu ve Huğlu Outdoor tarafından ortaklaşa düzenlenen, Konya ile Isparta illerini kapsayan, toplam parkuru 167 kilometrelik mesafeden oluşan Beyşehir Gölü Etrafı Kamplı Bisiklet Turu'na Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda bisiklet sever katılıyor.

Bisiklet tutkunları Beyşehir Vuslat Park festival alanından, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı’nın startıyla uğurlandı.

Bisiklet tutkunları, Beyşehir, Kıreli, Fele, Yassıbel, Karayaka ve Çeltekten sonra Gölyaka Mahallesi Kızıl Kilisede bir gecelik kamp etkinliğine katılacak.

Bisiklet Festivaline, 22 ilden olmak üzere yurt dışından gelen Belçika ve Fransa’nın önde gelen bisiklet tutkunlarıyla birlikte toplam 127 kişi katılıyor.

Etkinlik, bu yıl Beyşehir Belediyesi Basın Müdürlüğünde uzun yıllar görev yaparken geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu eşiyle birlikte hayatını kaybeden Hasan Basri Ecevitçi, anısına düzenleniyor.