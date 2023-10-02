Konya'da polisten uyuşturucu operasyonu Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin bagajında yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin bagajında yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekiplerinin Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile yaptığı koordineli çalışma sonucunda Antalya ilinden Beyşehir yönüne gelen 42 ARM 957 plakalı araçta uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma sorumluluk bölgesi olan Kayabaşı Mahallesi yolu üzerinde görülen aracı durduran ekipler, içerisinde 3 kişi olduğunu tespit etti.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler ve muhafaza altına alınan araçta savcılıktan alınan izinle yapılan aramada, bagaj kısmındaki koltuk arkasına zula edilmiş poşet içerisinde 206,49 gram eroin maddesi bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, araç içerisindeki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen B.S. İ.Ç. ve E.Ç. tutuklanarak cezaevine kondu.