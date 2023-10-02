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        Beyşehir'de balık işleme tesisleri ve balıkçı tekneleri denetlendi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren balık işleme tesisleri, balıkçı tekneleri, balık alım kantarları, perakende satış noktaları ve amatör olta avcıları tek tek denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:41 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:16
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        Beyşehir'de balık işleme tesisleri ve balıkçı tekneleri denetlendi
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren balık işleme tesisleri, balıkçı tekneleri, balık alım kantarları, perakende satış noktaları ve amatör olta avcıları tek tek denetlendi.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri Beyşehir Gölü ile ilçe sınırları içerisinde bulunan göletlerdeki denetimleri aralıksız sürüyor.

        Ekipler, balıkçı teknelerindeki denetimlerinde ruhsat ve belge kontrolü yaparken, balıkçı ağlarında göz açıklığı uygunluğu, belirlenen balık boyları limitinde avcılık yapılıp yapılmadığını inceledi.

        Balık işleme tesisleri ile perakende satış noktalarında da ekipler tarafından tatlı su ürünleri ile deniz ürünlerinin boyları ölçülerek menşei belgesi kontrol edildi.

        Ekipler ayrıca ilçedeki sportif amatör olta balığı yapan avcıları da mercek altına aldı.

        Amatör balıkçılara olta balıkçılığı için göletlerde kişi başı 4, Beyşehir Gölü’nde ise 1 adet oltaya izin verildiği hatırlatılırken, ayrıca avcıların kurallara uygun avlanma yapıp yapmadıklarına bakıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yürütülen çalışmaya yönelik yapılan açıklamada, sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin yapılabilmesinin tek yolunun yasaklara uymaktan geçtiği ifade edilerek, "Sazan balığı için 40, sudak balığı için 26, kadife sazanı için 26, tatlı su kefali için 20 santimetre altı boy yasağı olduğunu tekraren hatırlatırız." denildi.

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