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        Konya'da yasa dışı kara avcılığına ceza

        Konya'da yasak olmasına rağmen bıldırcın sesi kullanarak kara avcılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:58 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:58
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        Konya'da yasa dışı kara avcılığına ceza
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        Konya'da yasak olmasına rağmen bıldırcın sesi kullanarak kara avcılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliğinin yasa dışı kara avcılığının önüne geçilmesine yönelik faaliyetleri sürüyor.

        Ekipler, arazide yapılan denetim ve kontrollerde Merkez Av Komisyonu kararlarına göre kullanılması yasak olan ve avlanmak istenen hayvanların sesini çıkaran cihazlar ele geçirdi.

        Bıldırcın sesi yayan ve aküye bağlı olarak çalıştığı belirlenen 5 teyp bulundu.

        Cihazlara el konuldu, yasa dışı ve usulsüz avlanma yaptığı tespit edilen 2 kişiye ise toplam 12 bin 500 liralık idari para cezası uyguladı.

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