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        Konya'da eşini tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

        Konya'nın Çumra ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:12 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:12
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        Konya'da eşini tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
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        Konya'nın Çumra ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bayram S, maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık Bayram S, savunmasında kızından şikayetçi olarak tutuklanması talebinde bulundu.

        Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

        Maktul Fadim S'nin yakınları, mahkemenin verdiği kararı alkışlayarak sevinç yaşadı.

        Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde 3 Ağustos 2022'de Bayram S, eşi Fadim S'nin kaybolduğunu iddia ederek, evinin yakınlarındaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istediğini belirtmişti.

        Bayram S'nin hareketlerinden şüphelenen iş yeri çalışanlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine gelen ekipler, evinde eşinin cesedi bulunan sanığı gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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