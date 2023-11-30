Bozkır'da imzalanan protokolle 30 öğrenciye burs verilecek
Konya'nın Bozkır ilçesinde bir firmayla imzalanan protokolle 30 öğrenciye burs verilecek.
Konya'nın Bozkır ilçesinde bir firmayla imzalanan protokolle 30 öğrenciye burs verilecek.
Bozkır Kaymakamlığı Toplantı Salonunda düzenlenen programda Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile firma yetkilisiyle iş birliği protokolü imzalandı.
Bozkır Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin kalkınması, mesleki ve teknik okullarının kapasitesinin geliştirilmesi için ara eleman temini noktasında çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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