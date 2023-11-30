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        Cihanbeyli'ye kurulacak Konya Şeker Fabrikası'nın imar planı onaylandı

        Cihanbeyli'ye kurulacak Konya Şeker Fabrikası'nın imar planı bakanlık tarafından onaylandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:30 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:34
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        Cihanbeyli'ye kurulacak Konya Şeker Fabrikası'nın imar planı onaylandı
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        Cihanbeyli'ye kurulacak Konya Şeker Fabrikası'nın imar planı bakanlık tarafından onaylandı.

        Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, ilçeye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması için sürecin başladığını bildirdi.

        Kale, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile belediye arasında teknik konularla ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.

        Toplam 500 bin metrekarelik bir alanda OSB kurulacağını belirten Kale, "Konya Şeker Fabrikası ve OSB ile adeta ikinci kuruluş dönemini yaşattığımız ilçe ekonomik anlamda şaha kalkacak." ifadelerini kullandı.

        Kale, projeye desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Konya Valisi Vahdettin Özkan'a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu'na çok teşekkür etti.

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