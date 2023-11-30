Konya'da devrilen tıbbi malzeme kamyonunun şoförü öldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde tıbbi malzeme yüklü kamyon uçuruma devrilmesi sonucu, kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Murat Sönmez (55) idaresindeki 06 CSB 115 plakalı tıbbi malzeme yüklü kamyon, virajı alamayarak uçuruma devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Murat Sönmez'in (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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