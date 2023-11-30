Hüyük'te uyuşturucu operasyonu

Hüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıreli Mahallesi'nde T.İ'nin ev ve iş yerinde arama yaptı.

Yapılan aramada 400 gram kubar esrar, 7 kök kenevir bitkisi, 40 gram kenevir tohumu, 35 tabanca mermisi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli T.İ. gözaltına alındı.

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