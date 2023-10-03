Yaşamını yitiren Beyşehirli futbolcunun ismi parka verildi

Beyşehir ilçesinde bir süre önce vefat eden Beyşehirli eski futbolcunun Kandemir Canbulat'ın ismi verildi.

Beyşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda Esentepe Mahallesi'nde bulunan parka bir süre önce hayata gözlerini kapayan Beyşehir'in futboldaki emekçi isimlerinden spor adamı Kandemir Canbulat'ın adı verildiği bildirildi.

İsmi Beyşehirspor olduğu dönemde mavi beyazlı takıma uzun yıllar kaleci olarak hizmet verdikten sonra farklı kulüplerde profesyonel futbolcu ve kaleci olarak da top koşturan Canbulat'ın hayatta iken son olarak Beyşehir Belediyespor futbol takımında antrenör olarak görev yaptığı hatırlatıldı.