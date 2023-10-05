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        Hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:55
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        Hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Seydişehir kalp ağrısı ve nefes alma güçlüğü şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesi'ne başvuran İlkay K.K.'nın (43), kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

        İlkay K.K. yapılan ilk müdahalesinin ardından ilçedeki Eti Alüminyum A.Ş'nin bahçesine inen hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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