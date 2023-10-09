Konya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

H.S. idaresindeki 42 B 7350 plakalı otomobil ile A.K'nin kullandığı 42 ABJ 413 plakalı otomobil, Beyşehir - Antalya kara yolunun 2. kilometresinde Bademli Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücülerden H.S. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ş.S, A.P, A.D.S, N.S. ve Ö.S. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü H.S. itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan G.S. ise tedbir amacıyla götürüldükleri hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra taburcu edildi.