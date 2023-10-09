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        Karatay'da "İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" başladı

        Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Hizmetleri ve Spor Konya İl Müdürlüğü ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği "Karatay İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:15 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:15
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        Karatay'da "İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" başladı
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        Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Hizmetleri ve Spor Konya İl Müdürlüğü ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği "Karatay İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" başladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, öğrenciler arasındaki dostluğu, dayanışmayı ve kardeşliği daha da pekiştirmek amacıyla organize edilen turnuvaya Karatay genelindeki 41 ilkokulun katıldığı belirtildi.

        738 öğrenciden oluşturulan takımların mücadele edeceği turnuvanın 13 Aralık'taki final maçıyla sona ereceği bildirildi.

        Karatay Şehit Nihat Gün Spor Tesisleri'ndeki İsmil Fatih İlkokulu ve Karaaslan Cumhuriyet İlkokulu ile İstiklal İlkokulu ve İsmil Atatürk İlkokulu karşımalarını izleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın şu görüşlerine yer verildi:

        "Karatay Belediyesi olarak eğitime, spora ve gençlerimize destek vermeye devam ediyoruz. İlçemizdeki ilkokullar arasında organize ettiğimiz futbol turnuvasını yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla bu yıl da düzenledik. Karatay Belediyesi olarak bu organizasyona yalnızca bir spor etkinliği olarak değil, aynı zamanda çocuklarımızın kaynaşması, birlik duygularının daha da pekişmesi ve elbette yeteneklerinin keşfedilmesi anlamında da önemli bir fırsat olarak bakıyoruz. Karatay Belediyespor Kulübümüzün yetkilileri, bugüne kadar olduğu gibi bu turnuvayı da büyük bir hassasiyetle takip ediyor. Buradaki yetenekli öğrencileri Karatay Belediyespor Kulübümüze lisanslı futbolcu olarak dahil etmeyi planlıyoruz. Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel anlamda gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

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