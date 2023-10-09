Konya'da tramvayın altında kalan yaya hayatını kaybetti
Konya'da tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Giriş: 09.10.2023 - 18:54 Güncelleme: 09.10.2023 - 18:54
Konya'da tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Şerife P. (45), Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışırken Kampüs-Alaaddin seferini yapan tramvayın altında kaldı.
112 Acil Sağlık ekibi, Şerife P'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.