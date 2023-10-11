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        2023 MAKTEK Konya Fuarı başladı

        Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğiyle düzenlenen, 300'den fazla katılımcı firmanın yer aldığı 2023 MAKTEK Konya Fuarı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:58 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:58
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        2023 MAKTEK Konya Fuarı başladı
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        Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğiyle düzenlenen, 300’den fazla katılımcı firmanın yer aldığı 2023 MAKTEK Konya Fuarı başladı.

        Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Ticaret Odası-Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış töreninde, üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan tüm sektörler için önemli bir fuarın gerçekleştirildiğini söyledi.

        Konya sanayisinin nüvesini makine sektörünün oluşturduğuna dikkati çeken Kütükcü, şöyle konuştu:

        "Metal işleme makinelerinden hidrolik-pres ve takım tezgahlarına, tarım makinelerinden araç üstü ekipmana, motor yenileme makinelerinden gıda makinelerine değin çok geniş bir sektörel yelpazeye sahibiz. Makine ve aksamları sektörümüz, 2014 yılının Ocak ayından bu yana, yani tam 115 aydır Konya ihracatında lider durumda. Geçtiğimiz yıl 3,2 milyar dolar ihracat yapan şehrimizin toplam ihracatının yüzde 24'ünü, yani yaklaşık 789 milyon dolarını makinecilerimiz tek başlarına gerçekleştirdiler. Bu yılın ilk 9 ayında da 623 milyon doları geçmiş durumdayız. Konyalı makinecilerimiz, geçtiğimiz yıl ülkemizdeki 54 ilin tamamından daha fazla ihracat yaptı. İstanbul, Ankara ve Bursa'nın ardından Türkiye'nin 4. büyük makine ihracatçısıyız. 2 bin 100'e yakın makine ihracatçımız ile 182 ülkeye ihracat yapıyoruz."

        - 30 binden fazla ziyaretçi bekleniyor

        Kütükcü, 30 binden fazla ziyaretçinin beklendiği fuardan doğacak yeni iş birlikleri ile sektörün büyümeye devam edeceğine inandığını belirtti.

        Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de Türkiye ihracatından yüzde 3 pay almayı hedeflediklerini bildirdi.

        Bu hedefe ulaşmada lokomotif sektörün, makine sektörü olacağını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

        "İhracatımızın yüzde 25'ini karşılayan makine sektörümüzden, 2023 yılında 1 milyar dolar civarında ihracat beklemekteyiz. Konya'mızın makine sektöründe öncü firmaları ile birlikte bu rakamı ilerleyen yıllarda çok daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyoruz. Makine imalat sanayi sektöründe ihtisaslaşan Konya, yerli makine üretimine ve ülkemizin sanayi hamlesine çok büyük katkılar sunmaktadır. Tarım makineleri sektörü ile başlayan yolcuğumuz, yüksek teknolojili makine üretiminde küresel bir merkez olma yolunda devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin makine üretim üssü Konya olmalıdır ve olacaktır."

        17 ülkeden 322 firmanın katılımcı olarak yer aldığı fuar, 14 Ekim'de sona erecek.

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