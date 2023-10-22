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        Konya'da öğrenciler tiyatro ile sıfır atık bilinci kazanıyor

        Konya'da, Selçuklu Belediyesi ilçede sıfır atık için farkındalık çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 16:51 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:53
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        Konya'da öğrenciler tiyatro ile sıfır atık bilinci kazanıyor
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        Konya'da, Selçuklu Belediyesi ilçede sıfır atık için farkındalık çalışmalarına devam ediyor.

        Belediye'den yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın, sıfır atık bilincinin oluşması ve toplumsal bir kabul görmesi adına ciddi çalışmalar içinde olduklarını söylediği ifade edildi.

        Açıklamanın devamında bir sonraki nesile bırakılacak temiz çevre için sıfır atık bilincinin oluşmasının oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı'nın, şu sözlerine yer verildi:

        "Bu ciddiyetle çalışmaları yürütüyoruz. Aydınlık geleceğin teminatı olan öğrencilerin temiz çevre ve sıfır atık bilincinde olması gelecek planlamaların temelini oluşturuyor. Bu çerçevede Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Selçuklu Sanat Akademi ortak bir çalışmayla 'elden ne gelirse' isimli oyunu ilçede öğrenim gören ilkokul 3. 4. ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerle buluşturuyor. Hafta içi her gün okullardan servislerle aldığımız Selçuklu Kongre Merkezi'ne getirilen öğrenciler yarımşar saatlik süreyle günde 3 seans olmak üzere 'elden ne gelirse' isimli oyunu izleyerek sıfır atık ile ilgili farkındalık çalışması gerçekleştiriyor. Bu etkinliklerden haftada bin 500 öğrenci faydalanıyor."

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