Konya'da MEGA Yazılım Akademisi başvuruları başladı

Meram Belediyesi Meram Gelişim Akademisi bünyesinde hayata geçirilen MEGA Yazılım Akademisi başvuruları başladı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı yazılı açıklamada, hayata geçirdikleri projeyle yazılım öğrenmek isteyenlere fırsat sunduklarını belirtti.

Yazılım sektörüne adım atmak, kendini geliştirerek sektörde çalışmak isteyenleri akademiye kayıt yaptırmaya davet eden Kavuş, "Yazılım Akademimiz, ilgili gençlerimizin kendi uygulamalarını ve projelerini oluşturmalarına olanak tanıyacak. Fikirlerini gerçeğe dönüştürme şansı sunacak. Hızla değişen yazılım dünyasını öğretecek bu akademi, gençlerimizde sürekli öğrenme isteğini de teşvik ederek hayatlarında başarıyı yakalamalarına da destek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kavuş, kayıtların megayazilimakademisi.com adresi üzerinden gerçekleştirileceğini, son başvuru tarihinin 3 Kasım olduğunu bildirdi.

Ücretsiz olarak verilecek eğitimler çevrimiçi gerçekleştirilecek, bazı proje çalışmaları ve etkinlikler ise yüz yüze yapılacak.