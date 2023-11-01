Yalıhüyük'te uyuşturucuyla mücadele konferansı verildi
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde bağımlılıkla mücadele ve uyuşturucunun zararları konulu konferans düzenlendi.
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde bağımlılıkla mücadele ve uyuşturucunun zararları konulu konferans düzenlendi.
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği görevlilerince, Yalıhüyük Anadolu Lisesi salonunda sunum yaptı.
Konferansta, uyuşturucunun zararları ve korunma yöntemlerini içeren kısa film gösterimi yapıldı, istatistiklerle uyuşturucuyla mücadele anlatıldı.
Programa, ilçe protkolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.