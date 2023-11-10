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        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir ilçesinde bulunan sebze ve meyve üretim alanlarında zararlı kontrolleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:17 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:26
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Beyşehir ilçesinde bulunan sebze ve meyve üretim alanlarında zararlı kontrolleri sürüyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, teknik personel tarafından sahada bitki hastalık ve zararlılarının kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

        İlçedeki meyve ve sebze üretim alanlarının teknik personeller tarafından titizlikle takip edildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Üreticilerimize tarımda entegre mücadele hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Oluşabilecek risklere karşı erken zamanda önlem alabilmek, insan sağlığını, çevre ve doğal dengeyi dikkate alarak yan etkisi en düşük spesifik ilaçların uygun dozda, uygun aletlerle ve ilaçlama teknikleriyle mücadele yapılması hususunda eğitim çalışmalarımız devam etmektedir."

        - Gübre bayileri denetlendi

        İlçede faaliyet gösteren gübre dağıtıcısı bayileri denetlendi.

        İlçe ve Tarım Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren gübre dağıtıcı bayileri denetlendi.

        Denetimlerde, gübre stok kontrolleri, ürünlere ait etiket ve ambalaj kontrolleri, barkod kontrolleri yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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