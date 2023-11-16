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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 21:25 Güncelleme: 16.11.2023 - 21:25
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile Seydişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya yolunda şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı.

        Yapılan aramada, 3 paket satışa hazır 88 gram eroin ele geçirildi.

        Araçta bulunan Fatih S. ve Ramazan K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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