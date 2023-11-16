Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Seydişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya yolunda şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı.

Yapılan aramada, 3 paket satışa hazır 88 gram eroin ele geçirildi.

Araçta bulunan Fatih S. ve Ramazan K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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