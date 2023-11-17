Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte piyasaya uyuşturucu süren ve sevkiyatını yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyon kapsamındaki aramalarda, 24 bin uyuşturucu hap, bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.