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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 12:17 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:17
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
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        Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte piyasaya uyuşturucu süren ve sevkiyatını yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyon kapsamındaki aramalarda, 24 bin uyuşturucu hap, bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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