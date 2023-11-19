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        Hava ambulansı beyin kanaması geçiren hasta için havalandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde beyin kanaması geçirdiği belirlenen 75 yaşındaki hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 14:24 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:33
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        Hava ambulansı beyin kanaması geçiren hasta için havalandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde beyin kanaması geçirdiği belirlenen 75 yaşındaki hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Seydişehir'de evinde rahatsızlanan ve Seydişehir Devlet Hastanesine gelen 75 yaşındaki Hüseyin Cura'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

        Buradaki ilk müdahalesinin ardından Cura için ambulans helikopter istendi.

        Cura, Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

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