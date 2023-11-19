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        Konya'da refüjdeki ağaca çarpan yarış motosikletinin sürücüsü öldü

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:51 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:03
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        Konya'da refüjdeki ağaca çarpan yarış motosikletinin sürücüsü öldü
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Buğra Sayın (21) idaresindeki 06 CCH 848 plakalı yarış motosikleti, Alaylar 1 Mahallesi Atatürk Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin sürücünün hayatını kaybettiğini belirlemesi üzerine Sayın'ın cenazesi, Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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