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        İranlı sanatçı Alireza Ghorbani, Konya'da konser verdi

        İran geleneksel müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen Alireza Ghorbani, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Konya'da konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 21:31 Güncelleme: 12.12.2023 - 21:46
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        İranlı sanatçı Alireza Ghorbani, Konya'da konser verdi
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        İran geleneksel müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen Alireza Ghorbani, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Konya'da konser verdi.

        Valilik ile Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen programda, Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahne alan Ghorbani, geleneksel müziklerini dinleyicilerin beğenisine sundu.

        Konserde Ghorbani'nin seslendirdiği eserleri çok sayıda yerli ve yabancı turist dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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