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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Necmettin Erbakan Caddesi'nde incelemelerde bulundu

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Fatih Caddesi'nden başlayarak Çeçenistan Caddesi ve Gazze Caddesi üzerinden Antalya Çevre Yolu'na bağlantı sağlayacak 3,5 kilometre uzunluğundaki Necmettin Erbakan Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:03 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:18
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Necmettin Erbakan Caddesi'nde incelemelerde bulundu
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Fatih Caddesi'nden başlayarak Çeçenistan Caddesi ve Gazze Caddesi üzerinden Antalya Çevre Yolu'na bağlantı sağlayacak 3,5 kilometre uzunluğundaki Necmettin Erbakan Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

        Altay, Çeçenistan Caddesi ile Fatih Caddesi'ni bağlayacak yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde bir cadde açtıklarını belirtti.

        Kamulaştırma için yaklaşık 400 milyon lira bedel ödendiğini hatırlatan Altay, "Şu anda üçüncü etapta bulunuyoruz. Çeçenistan Caddesi ile Lalebahçe Caddesi arasındaki etapta kamulaştırma çalışmaları bitti, altyapı çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren asfalt serimine geçeceğiz. İkinci etapta kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Lalebahçe Caddesi'nden Meram Yeniyol'a kadar olan etaptaki yıkım çalışmalarını bu hafta itibariyle bitiriyoruz. Altyapı çalışmalarına başlayacağız. Birinci etapta, Meram Yeniyol ile Fatih Caddesi arasındaki kısımda da kamulaştırma çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyoruz. İnşallah 2024'ün ortalarına doğru Necmettin Erbakan Caddesi tamamlanarak hizmete açılmış olacak." diye konuştu.

        Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da belediye eliyle birçok yatırım yapıldığını ancak yatırımların en önemlisinin trafiği, ulaşımı, dönüşümü rahatlatacak olan cadde yatırımları olduğunu ifade etti.

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