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        Eczacı kalfası olarak başladığı iş hayatında 66 yılı geride bıraktı

        ZEHRA MELEK ÇAT - Aktif iş hayatında 66 yılı geride bırakan 84 yaşındaki bir ecza deposunun personel müdürü Ali Uyar, sağlığı el verdikçe çalışmaya, gençlere bilgi birikimini aktarmaya devam etmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:11
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        Eczacı kalfası olarak başladığı iş hayatında 66 yılı geride bıraktı
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        ZEHRA MELEK ÇAT - Aktif iş hayatında 66 yılı geride bırakan 84 yaşındaki bir ecza deposunun personel müdürü Ali Uyar, sağlığı el verdikçe çalışmaya, gençlere bilgi birikimini aktarmaya devam etmek istiyor.

        Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 yaşında eczacı kalfası olarak iş hayatına başlayan Uyar, iş yeri sahiplerinin ecza deposu açtığı Konya'ya yerleşti.

        Şirketin kurulduğu günden bu yana her kademede görev alan Uyar, 1984'te emekli olmasının ardından işverenin talebi üzerine çalışmaya devam etti.

        Beş çocuk ve 15 torun sahibi Uyar'a Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iki yıl önce gönderilen "Teşekkür Belgesi"nde şu ifadelere yer verildi:

        "Emeklilik, aktif çalışma hayatını bitirmek değildir. Emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmek, çalışma hayatında elde edilen bilgi birikimlerini gelecek nesillere aktarmak ve emeği katma değere dönüştürmeye devam etmek erdemli, bilinçli ve takdir edilmesi gereken bir durumdur. Çalışma hayatında yıllardır yer alarak, sosyal güvenlik sistemine yapmış olduğunuz böylesine büyük bir katkının eşine çok az rastlanmaktadır. Ülkemize kattığınız değerle beraber, yıllarca bıkmadan, usanmadan verdiğiniz emek için size minnettarız. Gelecekte sağlık, keyif ve üretkenlikle geçireceğiniz uzun yıllarınız olması temennisiyle."

        - "Sevdiğin işi tam yapacaksın"

        Uyar, AA muhabirine, 1958'de Ermenek'te bir eczanede işe başladığını, yanında çalıştığı eczacı Nevzat Karpuzcu'nun teklifi ile Konya'da ecza deposu kurma çalışmalarında yer aldığını söyledi.

        Selçuk Ecza Deposu'nun kurulmasından bu yana her aşamasında çalıştığını anlatan Uyar, 365 kişiden sorumlu personel müdürü olarak iş hayatının devam ettiğini dile getirdi.

        Uyar, ilk başlarda ağır olan şartlara rağmen bugüne kadar seve seve çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Sağlık sektöründe çalışmak beni mutlu etti. 1984'te emekliliğe hak kazandım. İşimi çok seviyorum. Yönetim kurulu başkanımız ve genel müdürümüz, beni bırakmadı, 'Sana ihtiyacımız var.' dedi. 66 yıldır çalışıyorum, çalışmaya devam edeceğim. 2005'te ayrılmak istedim. Patronum rahmetli Ahmet Keleşoğlu, 'Biz beraber geldik, beraber gideceğiz.' dedi. 2015'te Ahmet Bey rahmetli oldu, ben burada kaldım."

        Bir insanın sevdiği işi yapması gerektiğini vurgulayan Uyar, "Sevmiyorsa o işi bıraksın, kendini hırpalar. Sevdiğin işi tam yapacaksın." dedi.

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