Seydişehir'de sabah namazında şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi
Seydişehir'de sabah namazında şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
Seydişehir'de sabah namazında şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
Seydişehir ilçe Müftülüğünün daveti ile 2024 yılının ilk sabah namazında Seyitharun Camisinde buluşan vatandaşlar, sabah namazını kıldıktan sonra İlçe Müftüsü Adem Bebek'in okuduğu dua ile "amin" dedi.
Başta terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçikler ve Filistin'de hayatını kaybedenler olmak üzere tüm Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
İlçe Müftüsü Adem Bebek, "Şehitler için, mazlumlar için, terör mücadelesinde şehit olan güvenlik kuvvetleri, askerlerimiz, polislerimiz başta olmak üzere uzun zamandan beri büyük bir zulüm altında olan Kudüs, Filistin, Mescid-i Aksa Müslümanları için 2024'ün ilk sabah namazında ettiğimiz duamıza eşlik edenlere kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
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