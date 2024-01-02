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        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:32 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:45
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        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Yapılan aramalarda, 68 bin 400 bandrolsüz makaron, 11 bin 700 doldurulmuş sigara, 6950 gram bandrolsüz tütün, 30,5 kilogram kıyılmış tütün ve 21 sökülmüş bandrol ele geçirildi.

        Operasyonda araç sürücüsü İ.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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