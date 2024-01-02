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        Konya'da araç kundaklayan 2 kişi tutuklandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde bir iş yeri önünde 2 aracı kundaklayan şüpheliler tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:07 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:18
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        Konya'da araç kundaklayan 2 kişi tutuklandı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde bir iş yeri önünde 2 aracı kundaklayan şüpheliler tutuklandı.

        Bir süre önce Hamidiye Mahallesi'nde oto yıkama işi yapılan iş yeri önünde 2 aracın yanarak kullanılmaz hale gelmesinin ardından, polisin başlattığı soruşturma sonrası araçları yakan kişilerin A.S. ve E.B. olduğu anlaşıldı.

        Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri A.S'nin bidonla akaryakıt istasyonundan benzin aldığı, E.B.'nin de yangını çıkardığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinden çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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