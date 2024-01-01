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        Konya Büyükşehir Belediyesi'nden üniversite adaylarına eğitim desteği

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital Eğitim Platformu, 31 ilçedeki 30 binden fazla 12. sınıf öğrencisine Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık sürecinde katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 13:30 Güncelleme: 01.01.2024 - 13:30
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        Konya Büyükşehir Belediyesi'nden üniversite adaylarına eğitim desteği
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        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital Eğitim Platformu, 31 ilçedeki 30 binden fazla 12. sınıf öğrencisine Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık sürecinde katkı sağlıyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üniversiteye hazırlanan gençlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla talepleri değerlendirip sosyal ve eğitsel hizmetler sunmaya devam ettiklerini belirtti.

        Özellikle YKS'ye hazırlanan gençlere destek olmak adına, lise son sınıf öğrencilerine, açık lise öğrencilerine ve 2023 mezunu lise öğrencilerine dijital eğitim desteği sağladıklarını aktaran Altay, şunları kaydetti:

        "Bu dijital sistem, 25 farklı yayınevinden 450 binden fazla soru ve çözüm videosu içeriyor. Zengin içeriği ve sürdürülebilir yapısıyla, sınav hazırlık sürecinizi daha verimli hale getirmenize katkıda bulunacak bu sistemi siz gençlerimize ücretsiz olarak sağlayacağız. Hepiniz için hayırlı olmasını temenni ediyor, eğitim hayatınızda başarılar diliyorum."

        Gençlerin basılı yayınlara ihtiyaç duymadan YKS'ye hazırlanabilecekleri, denemeler yapabilecekleri, sınav sonu tercih simülatörlerinden faydalanabilecekleri, canlı ders desteği ve yapay zeka destekli çalışma önerileri sunan Dijital Eğitim Platformu, öğrencilerin akademik başarılarını artırma amacıyla oluşturuldu. Öğrenciler bu önemli hizmete "digitalegitim.konya.bel.tr" adresinden başvuru yapabiliyor.

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