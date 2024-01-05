Konyaspor yapacağı transferlerle ligin üst sıralarına yükselmeyi hedefliyor ABDULLAH DOĞAN - Konyaspor Sportif Direktörü Ali Çamdalı, Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının daha zor geçeceğini ancak buna hazır olduklarını belirterek, "Yapacağımız dokunuşlarla bu takımı en çabuk şekilde alt sıralardan kurtaracağız." dedi.

ABDULLAH DOĞAN - Konyaspor Sportif Direktörü Ali Çamdalı, Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının daha zor geçeceğini ancak buna hazır olduklarını belirterek, "Yapacağımız dokunuşlarla bu takımı en çabuk şekilde alt sıralardan kurtaracağız." dedi.

Çamdalı, AA muhabirine, yeşil-beyazlı ekibin üst üste 3 maçta dış sahada Galatarasay, Fenerbahçe ve İstanbulspor ile karşılaşacağını dile getirdi.

Bu maçlardan puanlarla dönmek için çalıştıklarına işaret eden Çamdalı, zorlu periyotta alacakları puanların alt sıralardan kurtulmak için önemli olduğunu vurguladı.

- "Takımı transferlerle güçlendirip yolumuza devam etmek istiyoruz"

Çamdalı, ara transfer döneminin kısa süre sonra başlayacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Muhakkak hamle yapacağız. Çünkü bu dokunuşlara ihtiyacımız var. Fakat sadece oyuncu almakla olmuyor. Tekrar o takım hüviyetini kazanmak önemli. Bunu son maçlarda kazandık. Takımı 1, 2, 3, 4 neyse transferle güçlendirip yolumuza devam etmek istiyoruz."

- "Konyaspor, bu durumdan en hızlı şekilde çıkacaktır"

Takımın ofansif alandaki eksiklerine işaret eden Çamdalı, şöyle konuştu:

"Bu puan durumuna rağmen savunmayı iyi yapan takım hüviyeti hala var. Üçüncü bölgede biraz daha kaliteli ayaklara ihtiyaç olduğunu görebiliyoruz. O yönde hamlelerimiz olacak. Şu an net isim vermek doğru değil. Yani bugün başlanan bir durum değil. Hazırlıklarımızı yaptık, çalışmalarımızı yapıyoruz. Kulübün bir kültürü, ağırlığı ve duruşu var. Bütün maçlar zor. İkinci devre daha zor ama Konyaspor, bu durumdan en hızlı şekilde çıkacaktır. Yapacağımız dokunuşlarla bu takımı en çabuk şekilde alt sıralardan kurtaracağız. İleri bölgedeki ayakları biraz daha kaliteli hale çıkarabilirsek işlerimiz bir tık daha kolay olabilir."